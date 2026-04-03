PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 Pechino ha registrato la migliore qualità dell’aria dall’inizio del monitoraggio, con una concentrazione media annua di PM2,5 ai minimi storici e un numero record di giornate con una buona qualità dell’aria, secondo quanto riferito dalle autorità locali per l’ambiente.

Secondo il Rapporto ecologico e ambientale di Pechino del 2025, pubblicato oggi, la concentrazione media annua di PM2,5 della città è scesa a 27 microgrammi per metro cubo, in calo dell’11,5% su base annua.

La città ha registrato 311 giorni con una buona qualità dell’aria, pari all’85,2% dell’anno. E’ stato registrato un solo giorno di forte inquinamento, il dato più basso di sempre, a indicare che le giornate di inquinamento grave sono state quasi eliminate. Questo progresso segna una netta inversione di tendenza rispetto al 2013, quando Pechino aveva registrato 58 giorni di forte inquinamento e solo 176 giorni con una buona qualità dell’aria.

Da allora, la capitale ha accelerato la sua transizione verde, con misure volte a ridurre l’uso del carbone, la promozione dei veicoli a nuova energia, l’espansione dell’uso di elettricità verde, la riduzione dell’inquinamento acustico e da polveri e il sostegno alla riconversione delle industrie inquinanti.

Oggi i miglioramenti ambientali vanno oltre la qualità dell’aria. Il rapporto mostra inoltre che la qualità dell’acqua ha continuato a migliorare, con la quota di fiumi classificati tra la Classe I e la Classe III superiore al 95%. In Cina la qualità delle acque superficiali è suddivisa in cinque classi, con la Classe I che indica il livello più elevato. La qualità del suolo è rimasta buona e l’ambiente ecologico della città ha continuato a migliorare con costanza.

Pechino continuerà a portare avanti attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento, a rafforzare la protezione degli ecosistemi e ad accelerare la transizione a basse emissioni di carbonio nei settori chiave, ha dichiarato Liu Baoxian, vice direttore del Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).