PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La pioggia e i fulmini non fermano la Francia. La nazionale di Deschamps batte 3-0 l’Iraq nella seconda giornata del girone I dei Mondiali 2026 e si garantisce un posto nei sedicesimi di finale. Allerta fulmini a Philadelphia, con un’interruzione di due ore tra il primo e il secondo tempo causa maltempo in Pennsylvania. Transalpini subito avanti con Mbappè (14′), che firma la doppietta personale al 54′ ed eguaglia Klose a quota 16 gol al secondo posto della classifica dei giocatori con più reti ai Mondiali. Al 66′ Dembèlè batte Basil per il 3-0 finale, che conferma la Francia in testa al girone I con sei punti. Iraq ultimo a zero punti insieme al Senegal, mentre è seconda la Norvegia con tre punti. Nell’ultima giornata (26 giugno, ore 21) sarà sfida per il primato tra Francia e Norvegia, mentre Senegal e Iraq si giocheranno il terzo posto. Avvio di match equilibrato. Francia subito propositiva, ma l’Iraq riesce a farsi rispettare e prova a costruire qualche trama nella metà campo transalpina. Al 14′ ecco il lampo dei Bleus: palla recuperata dal limite dell’area da Olise, l’esterno del Bayern Monaco serve Mbappè, che stoppa e batte di sinistro Basil per l’1-0 Francia. L’Iraq non si perde d’animo e prova a reagire con qualche iniziativa di Bayesh. La squadra di Deschamps non preme e si affida ai guizzi di Mbappè, fermato da un intervento di Hashem poco prima di calciare verso la porta di Basil. La pioggia aumenta nel finale di frazione e si va all’intervallo sull’1-0. A causa delle condizioni meteo avverse – e del pericolo fulmini su Philadelphia – lo stadio viene evacuato e l’inizio del secondo tempo posticipato, da protocollo, di almeno mezz’ora. Il match riprende dopo due ore di interruzione e la Francia trova immediatamente il gol della sicurezza: disastro in disimpegno tra Tahseen e Basil, Dembèlè recupera palla e serve Mbappè, che insacca per il 2-0 al 54′. L’Iraq esce dalla partita e al 66′ Dembèlè mette dentro il 3-0 con un bel sinistro su invito di Olise. Nel finale Deschamps cambia tutto il quartetto offensivo per cercare il poker, ma l’Iraq regge ed evita un passivo più pesante.

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