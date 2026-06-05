FIRENZE (ITALPRESS) –Dentro il campo abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi una serie di episodi e di circostanze hanno condizionata la gara. La squadra comunque era al 100% focalizzata sull’obiettivo”., dove la Nazionale sta preparando il test in programma domenica a Creta contro la Grecia.

“Pio Esposito? E’ un grandissimo calciatore, che viene da un grande campionato – ha aggiunto Pisilli -. Tutta la squadra comunque contro il Lussemburgo si è comportata bene, all’inizio forse era emozionata ma poi ha rotto il ghiaccio”. E’ uno dei giocatori più esperti della Nazionale del ct ad interim, Silvio Baldini. “E’ una persona molto vera, sincera, ha valori molto profondi che ci trasmette. Spesso ci fa discorsi che vanno oltre il calcio, poi sta a noi recepirli, ma se ti entrano nel cuore e nella testa diventano valori da acquisire. Il mister ci dice che il campo è la nostra chiesa e che dobbiamo essere concentrati al 100% in quelle due ore di allenamento, senza pensare a nient’altro”, spiega Pisilli, reduce da una stagione importante con la maglia della sua Roma.

“Quest’anno è stato particolare per me, all‘inizio avevo poco spazio ma ho sempre cercato di allenarmi bene e recepire le indicazioni di mister Gasperini. A dicembre ho poi avuto alcune occasioni e sono stato bravo a sfruttarle, ho trovato continuità, sono arrivati i risultati della squadra e poi la stagione si è conclusa al meglio. Similitudini Gasperini-Baldini? Ogni allenatore ha le sue caratteristiche ma loro sono simili nell’andare a prendere alti gli avversari, nel pressing e nella ricerca di essere sempre propositivi”.

Infine complimenti ai colleghi di un’altra disciplina che stanno facendo grandi cose. “Il tennis è in un momento d’oro, molto bello per l’Italia. E’ uno sport che mi piace e vedere tutti questi italiani forti nello stesso momento fa piacere, è una cosa strana, che non succedeva da tempo e che ci riempie di orgoglio”.

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