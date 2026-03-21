ROMA (ITALPRESS) – Rossano Galtarossa è stato eletto alla guida della Federazione italiana Canottaggio. Nelle elezioni che si sono svolte al salone d’onore del Coni, l’ex olimpionico azzurro (un oro, un argento e due bronzi a cinque cerchi nel suo palmares) ha ricevuto l’85% di voti (pari a 224 preferenze), battendo gli altri due candidati, Marco Dodero e Renato Alberti. Il dirigente padovano – già consigliere federale – succede a Davide Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre 2025 e ricordato con un minuto di silenzio all’inizio dell’assemblea elettiva. “La Federazione riparte dal programma che avevamo presentato un anno e mezzo fa all’assemblea di Pisa con Davide Tizzano al timone della squadra” ha detto all’Italpress il nuovo presidente della Federcanottaggio. “Voglio considerare questo riconoscimento come un attestato di stima verso la mia figura ma soprattutto verso il lavoro messo in campo dalla fine del 2024. Ovviamente avremmo voluto continuare con Davide alla nostra guida, ma purtroppo gli eventi non ce lo hanno permesso. Abbiamo dimostrato quella prontezza ed elasticità per cercare di trovare una soluzione che garantisse la prosecuzione delle idee e dei progetti che stavamo mettendo in campo per il bene del canottaggio italiano”. Quattro volte medagliato olimpico, Galtarossa guarda ai Giochi di Los Angeles: “Il canottaggio azzurro è molto vivace per quel che riguarda il gruppo olimpico, la squadra si sta allenando con convinzione, dedizione e col piacere di essere in collegiale. Si è creato un clima nel quale tutti i ragazzi e le ragazze si sentono messi nelle condizioni per cercare di esprimere il loro massimo potenziale. Ovviamente che devono essere valutati in queste occasioni, la valutazione non deve essere pressante ma un aspetto quotidiano che fa parte dello sport agonistico. I senatori stanno cercando di essere da esempio per i giovani e i giovani stanno cercando di mettersi in luce. Queste sono le condizioni ideali affinchè la squadra cresca”.

– foto mec/Italpress –

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