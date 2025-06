ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. E’ la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l’adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l’insorgenza di malattie, per intervenire con tempestività dove è necessario. Il nostro obiettivo è quello di passare da un sistema sanitario reattivo, che interviene, cioè, solo dopo l’insorgere della malattia, a un modello proattivo, capace cioè di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze. Ecco perchè siamo convinti che i programmi di screening debbano essere sempre più diffusi e radicati su tutto il territorio nazionale”.

Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati Generali della Prevenzione in corso a Napoli. “La scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati Generali a Napoli non è casuale, ma rientra nella strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo. E rientrano in questa strategia le tante azioni che il Governo ha messo in campo in questi due anni e mezzo”, ha aggiunto.

-Foto Palazzo Chigi-

(ITALPRESS)