TORINO (ITALPRESS) – Con oltre un’ora di ritardo è iniziato il derby della Mole fra Torino e Juventus, valido per la 38esima e ultima giornata di serie A. La gara era inizialmente in programma alle 20.45 ma a far slittare l’inizio del match sono stati gli scontri fra gli ultras delle due tifoserie, che fin dal tardo pomeriggio hanno messo in atto una caccia all’uomo nei dintorni dello stadio Grande Torino e vicino al Filadelfia. A rimanere gravemente ferito è stato un uomo di 45 anni, sostenitore della Juventus, per un trauma cranico con molta probabilità provocato da una bottigliata. Il ferito è stato trasportato prima all’ospedale Mauriziano e successivamente al Cto. In seguito alla notizia del ferito, i supporter della Juventus avevano chiesto che non si disputasse la partita, richiesta disattesa. E mentre le squadre scendevano in campo per iniziare il nuovo riscaldamento, i tifosi bianconeri hanno abbandonato il settore ospiti.

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