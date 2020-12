1. Anief è il sindacato degli insegnanti e docenti

2. Confermato ala guida del sindacato Marcello Pacifico

3. Anief ha oltre 50 mila iscritti

ROMA (ITALPRESS) – Marcello Pacifico è stato riconfermato per acclamazione presidente nazionale dell’Anief per altri 4 anni.

La rielezione è avvenuta con il consenso unanime dei delegati del giovane sindacato della scuola, al termine del terzo congresso nazionale. L’organizzazione conta quasi 50 mila iscritti “e un numero di consensi in costante crescita – si legge in una nota -. Si è trattato anche del primo congresso che ha visto il sindacato rappresentativo del settore Scuola, quindi titolato a sedersi ai tavoli della contrattazione nazionale con l’amministrazione centrale, dopo aver superato la soglia della rappresentatività nell’ultimo rinnovo delle Rsu”.

“Stiamo crescendo, assieme ai diritti dei docenti e del personale Ata che tuteliamo e che abbiamo sempre protetto con tutte le nostre forze a disposizione. Certamente, sono ancora molte le cose da fare e il fine da raggiungere rimane sempre quello di costruire una scuola più giusta, equa e solidale”, ha detto Pacifico. Il congresso è stato presieduto da Ettore Michelazzi, con la segretaria Chiara Cozzetto. Presenti al congresso i presidenti regionali del sindacato e i membri delegati da ogni regione, oltre ai segretari generali. Durante l’evento sono state presentate alcune mozioni relative alle modalità che il sindacato vuole attuare per migliorare la Scuola e tutelare chi vi opera professionalmente, assieme ai dipendenti di Università, Ricerca e Afam.

(ITALPRESS).