ROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxydell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele,segnando il suo ingresso nella guerra tra Israele e Iran.Hezbollah ha affermato che i lanci rappresentano una rappresagliaper l’uccisione della guida suprema iraniana, l’ayatollah AliKhamenei, nell’operazione congiunta di Israele e Stati Unitilanciata sabato. L’esercito israeliano ha iniziato a colpirequelli che ha definito obiettivi di Hezbollah in risposta,uccidendo almeno 31 persone e ferendone 149, secondo quantoriportato dal ministero della Salute libanese. Le Forze di difesaisraeliane (Idf) hanno affermato di aver colpito “precisamente”“terroristi di alto rango di Hezbollah” nell’area di Beirut,nonchè un “terrorista di Hezbollah centrale” nel Libanomeridionale. L’Aeronautica israeliana ha colpito anche obiettividi Hezbollah nella valle della Bekaa. Si è vanificata, quindi, lafine degli attacchi di Hezbollah a Israele sancita dal cessate ilfuoco raggiunto a novembre 2024. Il capo di stato maggiore delleIdf, Eyal Zamir, ha confermato che Israele ha lanciato unacampagna offensiva contro Hezbollah in Libano e ha avvertito checi saranno diversi giorni di combattimenti. L’esercito “halanciato una campagna offensiva contro Hezbollah. Non stiamooperando solo in modo difensivo, ora stiamo anche passandoall’offensiva. Dobbiamo prepararci per i molti e prolungati giorni di combattimento che ci attendono”, ha detto.

Intanto, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha smentito su X la notizia del Wall Street Journal secondo cui avrebbe contattato gli Stati Uniti tramite l’Oman per chiedere di riprendere i negoziati. “Non negozieremo con gli Stati Uniti”, ha scritto. Secondo Larijani, “Trump ha imposto il caos nella regione con le sue false speranze, e ora teme ulteriori perdite americane. Con le sue azioni, ha trasformato il suo slogan, ‘America First’, in ‘Israel First’, sacrificando soldati americani per la ricerca del predominio di Israele”.

