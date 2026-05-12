ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 – il sesto consecutivo – e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026. Prosegue anche l’imbattibilità contro i giocatori italiani per l’altoatesino, che vince il 19esimo derby su 19 in carriera. Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili. “Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo – le parole a fine match di Sinner – Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione”. Guardando avanti, “ovviamente i quarti già saranno un turno molto importante, oggi c’era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà e spero di essere pronto per i quarti”.

Rimonta miracolosa per Darderi, testa di serie numero 18, che salva quattro match point nel secondo set contro Alexander Zverev e batte il tedesco 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Crollo totale nel terzo parziale di Zverev, che non difende i quarti raggiunti nel 2025. Impresa di Darderi, che batte per la prima volta un numero 3 del mondo in carriera. L’azzurro non aveva mai sconfitto un top 10 e nei cinque precedenti contro Sinner, Alcaraz, Draper, Zverev e Musetti non aveva nemmeno vinto un set. Ai quarti Darderi se la vedrà con Rafael Jodar, che ha eliminato in due set lo statunitense Learner Tien.

– foto Ipa Agency –

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