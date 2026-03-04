SANREMO (ITALPRESS) – Durante il Festival di Sanremo Anas si è aggiudicata tre riconoscimenti. L’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, ha ritirato i Premi “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”; “Gran Prix Sanremo 2026” e “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto Gemme – la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli. Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale. La tecnologia, tuttavia, da sola non basta se non è coniugata a una profonda rivoluzione culturale”. “La partecipazione al Festival – ha sottolineato l’Ad di Anas – i nostri progetti emozionali e le campagne di comunicazione servono proprio a questo: parlare ai ragazzi, scuotere le coscienze e promuovere una guida consapevole. Un viaggio, al pari della musica, deve essere un’esperienza di piacere e gioia. Non un rischio”.Per l’Ad Gemme “Sanremo non è soltanto il Festival della Musica Italiana ma anche un’eccezionale amplificatore di messaggi di valore come quelli Anas sulla sicurezza stradale”.Durante il talk che si è svolto a Casa Sanremo Lounge, il numero uno di Anas ha illustrato l’impegno dell’azienda nella realizzazione di opere fondamentali per il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Occasioni di rinnovamento infrastrutturale con investimenti rispettivamente di oltre 730 milioni di euro e di un miliardo e 620 milioni.A Gemme è stato consegnato il Premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità” per il ruolo nella valorizzazione del brand Anas e l’impegno nella costruzione e manutenzione di opere di rilievo nazionale strategiche per lo sviluppo, la coesione e la modernizzazione del Paese. Poi è stata la volta del Gran Prix Sanremo 2026, dove l’AD ha ritirato dalle mani del Sindaco di Sanremo Alessandro Mager un riconoscimento attribuito a chi “ha espresso eccellenza, visione e valore nel proprio campo”. Il focus si è concentrato sul contributo di Anas alle Olimpiadi Invernali di Milano- Cortina con la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture viarie. Quindi, al Grand Hotel & Des Anglais, Anas si è aggiudicata il Premio “Sanremo Exclusive” per l’impegno nel migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità del Paese attraverso interventi costanti di manutenzione, modernizzazione e potenziamento della rete. Durante la consegna del premio si è parlato degli investimenti di Anas nella sicurezza stradale e del tema del viaggio.Proprio il viaggio ha accompagnato la settimana di Anas al Festival di Sanremo.L’azienda è scesa in campo con un progetto emozionale raccontato come esperienza che unisce luoghi, persone e storie.Il viaggio è un percorso condiviso. Anas lo sostiene da quasi cento anni con l’impegno quotidiano per sviluppare e garantire infrastrutture moderne, efficienti, sicure e sostenibili. Nel corso dei cinque giorni sono state raccolte testimonianze di artisti e vip per portare soprattutto i più giovani a riflettere sui valori della sicurezza e della consapevolezza al volante.Proprio sul tema della sicurezza, Anas ha vinto il 23 febbraio il Premio speciale 2026 con la motivazione “Musica in sicurezza” al Gran Galà della Stampa.Nei giorni a seguire c’è stato un passaggio di testimone: Anas, vincitrice nel 2025 dell’Eco Move Prize, premio all’eccellenza nei settori della mobilità, dell’innovazione e dello sport, per lo spot sulla sicurezza stradale, ha consegnato lo stesso premio all’atleta paralimpico Alessandro Ossola.

– foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).