ha delegato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo l'esecuzione di un, indagate a vario titolo per numerosi reati.e una misura interdittiva dai pubblici uffici.

L’ordinanza fa seguito agli interrogatori preventivi eseguiti nei giorni scorsi dal G.I.P. nei confronti degli indagati, chiamati a rispondere, tra l’altro, dei reati di trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, violazione della normativa sugli stupefacenti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e da privato in atto pubblico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici.

Le indagini, condotte tra marzo 2022 e luglio 2023, avrebbero consentito di disvelare un articolato sistema di presunte condotte illecite finalizzate all’occultamento e al reimpiego di proventi di origine criminale. In particolare, gli investigatori ipotizzano l’attribuzione fittizia di beni mobili e attività commerciali al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.

Tra i beni figurano un ciclomotore e sette autovetture, tra cui una Ferrari, una Maserati Ghibli e un’Alfa Romeo 4C, nonchè due bar ubicati all’interno dell’area portuale di Trapani e una rivendita di tabacchi. Nel corso delle investigazioni sarebbe emersa anche la reiterata violazione della misura degli arresti domiciliari da parte di uno degli indagati, che avrebbe fatto registrare 39 evasioni documentate tra marzo e giugno 2022.

Ulteriori approfondimenti hanno inoltre consentito di ipotizzare l’esistenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti organizzata attraverso accordi raggiunti all’interno della casa circondariale di Trapani, con la trasmissione all’esterno di indicazioni operative durante i colloqui con i familiari.

Un ulteriore filone investigativo riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione di alloggi popolari, agevolate da un dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, che avrebbe attestato falsamente la sussistenza dei requisiti di legge, determinando l’illecita assegnazione di quattro immobili nella provincia di Trapani.

Le attività hanno infine consentito di documentare un’ipotesi di peculato a carico di un appartenente alla polizia locale, che avrebbe utilizzato l’auto di servizio per finalità personali. Durante l’esecuzione delle misure sono state sequestrate una Alfa Romeo 4C e una Ferrari F430 per un valore complessivo stimato in circa 300 mila euro.

