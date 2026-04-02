CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – UniCredit conferma il proprio radicamento nella provincia di Belluno con l’inaugurazione della filiale di Cortina d’Ampezzo, in Corso Italia 49.Moderna e tecnologicamente avanzata, i nuovi spazi della sede ampezzana si sviluppano su due livelli, ripensati per garantire un ambiente più accogliente e funzionale per la clientela retail e private banking. I nuovi strumenti self-service consentono ai clienti di gestire in autonomia un numero sempre maggiore di operazioni, permettendo ai consulenti di dedicare maggior tempo e attenzione all’attività consulenziale più sofisticata ad alto valore aggiunto.“L’inaugurazione – spiega una nota di UniCredit – avviene al termine di un importante intervento di ristrutturazione volto a rafforzare ulteriormente la presenza della banca nel bellunese e garantire maggiore prossimità e qualità del servizio alla clientela. Si inserisce nel più ampio Piano Renewal, che ha già visto gli interventi nelle filiali di Arabba, Alano di Piave, Falcade e Auronzo di Cadore – queste ultime due tornate a operare full-time per cinque giorni con orario prolungato.La banca, con le sue 23 filiali nella provincia di Belluno, ribadisce così il proprio impegno a sostegno dello sviluppo economico del territorio e delle sue comunità, dove ha registrato una crescita annua del 20% nelle erogazioni creditizie alle imprese locali, con particolare attenzione ai comparti chiave dell’economia autoctona: turismo, PMI, transizione energetica e processi di internazionalizzazione”.A ulteriore testimonianza della sua vicinanza ai cittadini del bellunese, UniCredit prosegue nel proprio sostegno a progetti sociali e iniziative a favore della collettività, tra cui: 20mila euro alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di un drone ognitempo destinato alla ricerca di persone disperse; 15mila euro all’Ente The Game Never Ends ETS Cortina, a supporto di attività legate allo sport inclusivo e agli atleti con disabilità.“Il rinnovo della filiale di Cortina d’Ampezzo ci permette di offrire ai nostri clienti spazi ancora più accoglienti ed efficienti, dove la relazione umana resta al centro del nostro modello di servizio e viene potenziata dalle migliori tecnologie – ha detto Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit -. Questo nuovo assetto si inserisce in un percorso più ampio di rinnovamento che, attraverso filiali moderne e funzionali, rafforza ogni giorno il nostro legame con i territori e le comunità che serviamo. Con questo intervento confermiamo il nostro impegno a essere una banca sempre più vicina ai propri clienti, capace di accompagnare persone e imprese nelle loro scelte con semplicità, competenza e innovazione”.“La nuova filiale di UniCredit di Cortina d’Ampezzo è stata pensata per brillare nella cornice della Perla delle Dolomiti, con ambienti, servizi ed esperienze di alta qualità per la nostra clientela – ha commentato Francesco Mario Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit -. Siamo orgogliosi di continuare il rafforzamento della presenza fisica nell’area di Belluno con questo investimento. Teniamo fermo il nostro forte presidio sul territorio e proseguiamo nel piano di crescita professionale delle nostre risorse locali. L’obiettivo è continuare a supportare la trasformazione della rete e offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di famiglie, imprese e comunità venete”.

– nella foto, fornita dall’ufficio stampa UniCredit, Simone Taffarello, Area Manager Retail Belluno; Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est; Laura Rizzola, Head of Retail Nord Est; Milena Mina Plaito, Direttrice della filiale; Remo Taricani, Deputy Head of Italy –

(ITALPRESS).