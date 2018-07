Si sono ritrovati domenica 1 luglio a Gibellina per Sicily Bike Week

Oltre 450 bikers e drivers provenienti da tutta la Sicilia si sono ritrovati domenica 1 luglio a Gibellina, in provincia di Trapani, per Sicily Bike Week, l’iniziativa che unisce cultori e appassionati delle due e quattro ruote, accomunati dall’amore per l’arte contemporanea.

Una giornata per riscoprire le bellezze del piccolo comune della “Montagna di Sale” attraverso un suggestivo itinerario tra storia e natura, vino e cibo mediterraneo, arte e cultura, ma anche per condividere la passione per il viaggio.

Sicily Bike Week, giunta alla sua seconda edizione e inserita nel progetto “Destinazione Gibellina”, ha registrato rispetto all’anno precedente un aumento considerevole dei partecipanti: diciassette i club coinvolti, che sulle due e quattro ruote hanno animato con il rombo dei loro motori Gibellina.

Bikers e drivers nell’anno in cui ricorrono i cinquant’anni del terremoto della Valle del Belìce hanno voluto così contribuire a trasformare un luogo della memoria in una meta ideale per il mototurismo internazionale.

Con Sicily Bike Week 2018 la Sicilia ha raggiunto un grande traguardo: dal 2019 Gibellina sarà l’unica tappa siciliana dell’Italian Motorcycle Championship, il Campionato di Custom Bike Show più grande al mondo.

I partecipanti sono stati coinvolti in una serie di attività culturali e di intrattenimento: le visite del Museo delle Trame Mediterranee, del Barriques Museum e del Grande Cretto di Burri, la degustazione di piatti e vini mediterranei con Rockabilly Music e la gara di lentezza.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella competizione Pietro Lena, Leo Borgia, Elio Amedeo, Alessio Fravola rispettivamente per le categorie Lambrette Custom, Vespe e Stradali.

Di seguito i club coinvolti: Moto Club I Pellegrini FMI, Lambretta Club Sicilia, Moto Club Corsari FMI, Vespa Club Marsala, Vespa Club Mazara del Vallo, Moto Club Mario Messina, Moto Club Le Aquile Palermo, Vespa Cult, Moto Club Vespe d’Alcamo, Moto Club Horus, Asd Lercara Bikers, Sicilia Bikers Mototuring, Moto Club del Sol, I Dragon Star, Bikers Tre Vulcani, Registro Italiano Fiat Barchetta Delegazione Sicilia e Jeep Club Sicilia.

Tra i partners della manifestazione Proraso, Nuova Sicilauto con il marchio Jeep, Facella Alessandro con i marchi Vespa, Moto Guzzi, Aprilia e Terre di Moto.