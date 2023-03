LA SENTENZA

Un insegnante di ballo di Castelvetrano è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Marsala in composizione collegiale (Presidente Marcello Saladino). L’uomo era accusato di avere ceduto materiale pedopornografico a una minore ed era finito sotto processo anche per tentata violenza sessuale e corruzione di minore.

La sentenza

All’insegnante di ballo per la durata di due anni è stata anche applicata la misura di sicurezza di non avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di non svolgere lavori che abbiamo come protagonisti minorenni. I fatti contestati risalgono a quando la ragazzina aveva 12 anni e frequentava la scuola di ballo dove insegnava l’uomo. In un’occasione la mamma della giovane controllò il telefonino della figlia e si accorse che sul supporto elettronico c’erano delle chat dai contenuti impropri.

La denuncia

La donna denunciò tutto alle forze dell’ordine e la figlia ammise di aver taciuto perché temeva di non poter più frequentare le lezioni di danza. La direttrice della scuola espulse subito l’insegnante che venne arrestato e poi rimesso in libertà. “Siamo soddisfatti del risultato e lieti che la condotta dell’imputato, grazie alla solerzia della madre della minore, non sia andata oltre i fatti contestati all’imputato che invece alla minore aveva palesato, sempre per messaggio, intenzioni ulteriori”, hanno detto Massimo e Matilde Mattozzi, avvocati della minore e dei genitori.

