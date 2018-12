Quattro persone, di età compresa tra i 37 e i 51 anni, sono state denunciate dalla polizia a Castelvetrano per truffa e sostituzione di persona.

Secondo quanto scoperto dagli agenti del locale commissariato, in concorso tra loro, per circa un anno, utilizzando dati sensibili dei quali erano venuti in possesso per l’attività commerciale di uno di loro, hanno acquistato apparecchi telefonici e attivato contratti di telefonia a danno di sedici ignari cittadini.

Questi ultimi si erano ritrovati addebitati sui conti correnti gli acquisti mai richiesti.