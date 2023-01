Ha smesso di battere il cuore di una donna del Trapanese

La Sicilia dice addio alla nonnina tra le più longeve in Italia. Ieri si è spenta alla veneranda età di quasi 109 anni una donna di Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Si tratta di Caterina Navarra, che da qualche tempo soffriva dei malanni legati alla sua avanzatissima età. Sin da quando aveva compiuto il suo secolo di vita il Comune castellammarese la omaggiava di una targa e dei fiori ad ogni compleanno. Avrebbe spento le sue 109 candeline il prossimo 15 gennaio.

Il cordoglio del sindaco

Caterina Navarra è morta nella sua abitazione. Il suo cuore ha smesso di battere, sfiancato dal peso degli anni. “Simbolo di forza e speranza in piena pandemia – ha commentato il sindaco Nicola Rizzo -, alla famiglia di Caterina Navarra esprimo cordoglio. A nome non solo dell’amministrazione comunale anche a nome dell’intera città di Castellammare”.

Tra le più longeve d’Italia

La donna “super nonnina” era stata inserita tra le 115 persone più longeve d’Italia. Oltretutto nella cittadina si invecchia bene: 15 gli ultracentenari, 11 donne e 4 uomini. Caterina Navarra ha 3 figli, Francesco, Antonino e Benedetto, sei nipoti e ben tredici pronipoti. Era vedova di Vincenzo Fontana, ortolano, che aiutava a lavare, raccogliere in mazzetti e vendere la verdura. Nonna Caterina solamente dai 106 anni ha iniziato ad accusare qualche perdita di memoria e difficoltà fisica. Dopo aver passato il secolo di vita, a ben 101 anni, la simpatica nonnina era in così perfetta forma che si era anche concessa un viaggetto post centenario con andata e ritorno dagli States: aveva festeggiato a New York, con i due figli che vivono in America.

Addio anche al calzolaio dei politi di F1

Questo 2023 si è aperto anche con un’altra perdita per la comunità siciliana. Francesco Liberto, che tutti chiamavano Ciccio, è morto all’età di 87 anni. Era conosciuto come l’artista delle scarpe per piloti da Formula 1. Due anni fa aveva però chiuso la sua bottega sul lungomare di Cefalù, diventata un punto di storia e di memoria delle glorie automobilistiche.