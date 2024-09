Aveva 24 anni

Non c’è stato nulla da fare per il giovane Salvatore Scarcella, 24 anni, vittima di una tragico incidente stradale avvenuto all’alba di ieri ad Alcamo. La salma del ragazzo è stata restituita dalla procura di Trapani ai familiari, che hanno organizzato i funerali per domani, 9 settembre, alle ore 17 presso la chiesa Madre di Alcamo.

La dinamica

L’incidente si è verificato in via Stella Cinese, in prossimità della strada che conduce alla provinciale 47 e ad Alcamo Marina. Secondo le prime ricostruzioni, Salvatore era in sella a una moto Bmw gs 1200 quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine da parte dei carabinieri, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Il giovane motociclista ha concluso la sua corsa contro un muro di contenimento, riportando gravi ferite. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente, ma per Salvatore non c’è stato nulla da fare: il suo cuore si era già fermato al momento dell’arrivo degli operatori sanitari

La magistratura ha escluso la necessità di un’autopsia, ritenendo sufficienti le indagini preliminari per comprendere le cause dell’incidente. Tuttavia, la comunità locale è ancora scossa dall’accaduto, e molti si sono uniti nel cordoglio per la perdita di un giovane tanto amato.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi lasciati sui social in ricordo di Salvatore Scarcella: “Oggi siamo tutti increduli e addolorati per la prematura perdita di Salvatore Scarcella, un nostro caro ex studente. Le parole non possono esprimere la nostra tristezza! Era una persona straordinaria, sempre gentile, pieno di voglia di vivere, solare e pronto ad aiutare gli altri. Per cinque anni ha frequentato l’indirizzo Nautico del nostro Polo distinguendosi per il suo carattere socievole e per il suo impegno. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. Che Salvatore possa riposare in pace e che il suo ricordo ci accompagni sempre. Con affetto e cordoglio, il Polo Statale P. Mattarella”.

” Sa ma che hai fatto? Non ci posso credere. Ho avuto l’onore di conoscerti e di lavorare con te… Eri una persona con tanta voglia di vivere, solare e soprattutto un amico . Adesso riposa in pace ti ricorderò per sempre” – scrive un’amica sui social -.

