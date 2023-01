Aeroporto Trapani, presentato il consiglio di amministrazione, ecco i nomi

Corteo antimafia a Campobello di Mazara, “La Sicilia è nostra e non di Cosa nostra”

Cgil, Cisl e Uil: “E’ importante esserci per ribadire il nostro forte No alla mafia, perché l’impegno deve rafforzarsi dopo l’arresto di Messina Denaro: da parte degli inquirenti per scovare tutta la rete che lo ha protetto in questi anni di latitanza, delle istituzioni per contrastare l’...