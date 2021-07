A Custonaci

Molesta alcuni conoscenti e aggredisce i carabinieri

Un uomo di 51 anni arrestato a Custonaci, nel trapanese

E’ stato dichiarato in arresto e ristretto nella sua abitazione

I Carabinieri della Stazione di Custonaci, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per i reati di disturbo alle persone e resistenza a Pubblico Ufficiale, C.S., 51 anni.

In escandescenza quando arrivano i carabinieri

In particolare, l’intervento dei Carabinieri è avvenuto su richiesta di una donna che lamentava il fatto che un conoscente di famiglia, dopo essersi introdotto nella sua abitazione con una scusa, si rifiutava categoricamente di uscirne. Una volta giunti i militari, il 51enne ha iniziato a inveire contro di loro, minacciandoli ripetutamente ed rifiutandosi di riferire le proprie generalità.

La violenza contro i Carabinieri

L’uomo è andato in escandescenza spintonando violentemente i militari. Lo stesso ha messo in atto un atteggiamento violento anche una volta condotto all’interno degli Uffici della Stazione dove ha più volte interrotto lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria dei militari.

Scatta il fermo

L’uomo è stato dichiarato in arresto e ristretto nella sua abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che in sede di rito direttissimo ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 2 volte alla settimana.