Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri a Motta Sant’Anastasia (Catania) perché ha aggredito carabinieri e personale del 118 che volevano soccorrerlo dopo che, durante un incidente stradale autonomo, la sua Fiat Panda era uscita fuori strada e si era ribaltata nel terreno recintato di un’abitazione privata.

L’uomo è stato hanno rimesso in libertà così come disposto dall’autorità. I carabinieri attendono l’esito degli esami tossicologici per capire se fosse sotto l’effetto di alcol o droga