Vagava in evidente stato di agitazione per le strade del centro, con i vestiti macchiati di sangue. È stato l’allarme lanciato da alcuni passanti al numero unico di emergenza 112 a far scattare l’intervento dei carabinieri della stazione di Salemi, culminato con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino belga di 32 anni, accusato di tentato omicidio nei confronti del padre.

L’arresto in piazza e il ritrovamento dell’arma

Due pattuglie dell’Arma hanno rintracciato e bloccato il giovane in piazza Libertà. Alle prime domande dei militari, il 32enne ha ammesso di aver appena accoltellato il padre – un 67enne di origine irlandese – senza però riuscire a fornire un movente o una ricostruzione chiara dell’accaduto.

I carabinieri hanno subito raggiunto l’abitazione dell’anziano, scoprendo che l’uomo era già stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Marsala, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa del 32enne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico ancora sporco di sangue, ritenuto l’arma utilizzata per l’aggressione.

I precedenti all’estero e la perizia psichiatrica

Dopo la convalida dell’arresto e un primo trasferimento nel carcere di Trapani, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala si sono allargate anche sul piano internazionale. Attraverso i canali di cooperazione tra polizie, è emerso che il giovane aveva già manifestato in passato, in diversi Paesi esteri, gravi episodi di disagio che avevano richiesto l’intervento delle autorità locali.

Proprio alla luce di questi trascorsi e delle condizioni psicofisiche mostrate al momento del fermo, la Procura ha disposto una consulenza psichiatrico-forense. L’esame clinico ha evidenziato un grave disturbo psicotico, caratterizzato da manie di persecuzione e da una distorsione nella percezione della figura paterna: un quadro clinico tale da escludere, secondo lo specialista, la capacità di intendere e di volere dell’indagato al momento dell’aggressione.

Dal carcere alla struttura sanitaria

Pur riconoscendo l’incapacità al momento del fatto, la perizia ha sottolineato la persistente pericolosità sociale del 32enne e l’urgenza di un percorso terapeutico in un ambiente protetto. Accogliendo la richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha quindi revocato la custodia cautelare in carcere, disponendo la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Tuttavia, data la momentanea indisponibilità di posti nelle strutture del territorio, il giudice ha disposto il collocamento temporaneo dell’uomo in una struttura sanitaria idonea, in attesa che si liberi un posto nella Rems di competenza.