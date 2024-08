La denuncia del Cnpp

Aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria che ha riportato oltre a varie contusioni la frattura della falange del 5° dito, ad opera di un detenuto straniero che per futili motivi lo ha violentemente spinto contro le inferiate. Lo rende noto il segretario nazionale Fsa Cnpp, Maurizio Mezzatesta.

“Il detenuto ha aggredito l’agente in servizio al reparto Mediterraneo – continua il sindacalista – il poliziotto attualmente si trova presso l’ospedale cittadino per ulteriori accertamenti. Gli eventi critici e le aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria, sono all’ordine del giorno e si sommano con le critiche condizioni lavorative più volte segnalate dal Cnpp. Naturalmente tutta la nostra solidarietà all’agente di polizia penitenziaria coinvolto con l’augurio di pronta guarigione”.

Carcere di Noto con condizionatori guasti, Sappe, “si lavora nei forni”

Non funzionano i condizionatori d’aria del carcere di Noto e così gli agenti della Polizia penitenziaria sono costretti a lavorare nei reparti a loro assegnati dentro “dei veri forni” spiega il segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gagliani.

Secondo quanto sostenuto dal sindacalista, nelle settimane scorse, in particolare il 16 luglio, la direzione penitenziaria era stata avvertita del guasto che sta causando notevoli difficoltà agli agenti che “operano da tempo in condizioni di grave difficoltà e disagio per la cronica carenza d’organico, aggravata dalle condizioni disumane climatiche”.

In modo sarcastico, il segretario provinciale del Sappe si chiede se bisognerà che arrivi l’autunno per fare intervenire l’impresa addetta alla manutenzione dei climatizzatori. “Stiamo denunciando da tempo tale indegna situazione e ribadiamo che va trovata un’adeguata soluzione”.

Donati 70 ventilatori ad Augusta

Frattanto, la Conferenza Episcopale Italiana ha donato nei giorni scorsi 70 ventilatori da tavolo alla Casa di Reclusione di Augusta. Si tratta di una iniziativa, estesa in tutta Italia, per aiutare i reclusi, soprattutto i più fragili delle sezioni “Infermeria”, ad affrontare il caldo estivo con un minor disagio.