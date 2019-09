Il trattamento è ambulatoriale, dura pochi minuti ed è ripetibile

All’ospedale S. Antonio Abate di Trapani arriva un nuovo laser per la terapia del Glaucoma. Nel reparto di Oculistica sarà disponibile un trattamento laser termico, la Trabeculoplastica laser selettiva (SLT), che viene eseguito in ambulatorio e ha lo scopo di dilatare le maglie oculari in modo da favorire l’uscita dei liquidi dall’occhio e abbassare la pressione intraoculare nei pazienti affetti da Glaucoma ad angolo aperto.

“Questa patologia dell’occhio è largamente diffusa e nella maggioranza dei casi viene trattata con colliri ipotonizzanti – ha spiegato Federico Cucco, direttore del reparto di Oculistica – questo trattamento SLT consente di ridurre la somministrazione di colliri o talvolta di eliminare la terapia medica”.

Il trattamento è ambulatoriale, dura pochi minuti ed è ripetibile. L’anestesia, inoltre, è topica. L’intervento è indolore sia nella fase intra che post-operatoria, si esegue con l’ausilio di una lente a contatto e trova indicazione nei casi non compensati farmacologicamente prima di una eventuale chirurgia. “L’introduzione di una tecnica laser innovativa – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani – rappresenta una nuova opportunità di cura per il glaucoma e si inserisce in un più ampio programma di potenziamento delle dotazioni tecnologiche nelle strutture ospedaliere del territorio che questa direzione aziendale ha posto fra gli obiettivi prioritari”.