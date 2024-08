Continua il cartellone estivo

Hanno sfiorato le 250 presenze, tra i numeri più alti degli ultimi anni: i visitatori che stamattina sono entrati all’alba nel Parco addormentato, si sono trovati dinanzi i templi immersi nel buio che pian piano diventavano più nitidi e si tingevano di rosa. Seguendo gli archeologi per la visita guidata, si sono ritrovati in un’atmosfera mistica, quasi irreale, sotto un cielo cristallino.

E quando la luce dell’alba ha invaso la collina, ci si è resi conto di avere dinanzi ciò che vedevano gli antichi. Come fantasmi bianchi, sono apparsi i musicisti, il meglio del jazz italiano: canzoni popolari, poesie, preghiere interpretate dalla tomba di Flavio Boltro, dal contrabbasso di Enzo Pietropaoli e dal sax di Max Ionata, oltre alla voce di Marina Bruno, poi riuniti in un concerto finale di saluto al giorno.

















Entusiasta il pubblico, tra residenti e turisti, italiani e stranieri, tutti felici di aver partecipato a quello che divenuto un bellissimo rito di comunità. Invenzioni a tre voci è un format messo a punto da CoopCulture che cuce insieme valorizzazione e scoperta dei siti archeologici, e preziose note internazionali. Domenica ci si sposterà all’alba a Ostia e il 31 agosto il ciclo si chiude ad Ercolano.

Gli altri spettacoli

Questa è l’unica alba in programma per il cartellone estivo del Parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente, ma continuano gli spettacoli: stasera sotto il Tempio E, ecco La morte dell’eroe, il cunto di Alfonso Veneroso che racconterà “il duello dei duelli”, ovvero lo scontro tra Achille e Ettore,. Musica domani (10 agosto), al Baglio Florio, quando salirà sul palco il duo di chitarristi Alessandro Blanco e Giuseppe Sinacori che, in Hacked Arias, riproporranno in veste inedita le più celebri sinfonie e arie d’opera di Puccini, Rossini e Bellini, trascritte per i loro strumenti. Lunedì (12 agosto), per Teatri di Pietra, arriva al Tempio E il Giuseppe Milici Ensemble con Incanti di pietra. Il cinema, la decima musa, una vera immersione nelle colonne sonore più famose, eseguite dal celebre armonicista con il suo gruppo.