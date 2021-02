Scatta l'obbligo di dimora

Al Alcamo un arresto dei Carabinieri

Fermato un 23enne per droga

L’arresto nel centro storico

Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo (TP) infatti, a pochi giorni dalla operazione antidroga che ha condotto all’arresto di 5 soggetti su ordinanza di custodia cautelare in carcere, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, ha tratto in arresto C.I., 23 anni, alcamese con precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In casa 25 grammi di cocaina

In particolare, il 23enne che si trovava in una piazza nei pressi del centro storico di Alcamo, è stato sottoposto a una perquisizione personale. Il rinvenimento di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e la somma contante di 70 euro, hanno indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo nei confronti dell’uomo con l’esecuzione di una successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori 25 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, tutto immediatamente sequestrato.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto e messo ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo. Nella giornata d’ieri, la competente Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trapani, ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri sottoponendo l’uomo alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.