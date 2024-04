I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 64enne pregiudicato alcamese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dalla continua presenza di persone di tutte le età presso il domicilio dell’uomo, hanno eseguito un accurata perquisizione personale e domiciliare col prezioso supporto del cane antidroga Nadia.

All’esito dell’attività l’ottimo fiuto di Nadia ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 25 dosi di marijuana (per un peso complessivo di circa 50 grammi), occultate nel doppiofondo di un mobile della camera da letto. Il 64enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione a Trapani

Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo, del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato 4 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, facendo un’irruzione in un locale del sottoscala di una palazzina popolare sita nel quartiere San Giuliano.

Il blitz dei carabinieri

L’imponente dispositivo messo in campo dai militari dell’Arma e dai VVFF ha permesso di riscontrare in quella palazzina la presenza di porte blindate, cancelli e telecamere che monitoravano l’arrivo di chiunque. In particolare la porta di accesso presentava uno sportellino verosimilmente utilizzato per lo scambio dello stupefacente ed era stata all’allestito anche un ingegnoso sistema di “scivolo”, mediante una grondaia collegata con lo scarico fognario, che consentiva di gettare via lo stupefacente in caso di controlli da parte delle forze di polizia. Infatti, durante la perquisizione, un quantitativo di stupefacente è recuperato anche all’interno della grondaia.

Quattro arresti

A conclusione della lunga attività di perquisizione sono stati tratti in arresto un pregiudicato trapanese di 25 anni, la compagna di 22 anni, un trapanese di 19 anni e un pregiudicato di 21 anni, trovati complessivamente in possesso di quasi 1 kg di cocaina, hashish, marijuana crack e circa 8000 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

Like this: Like Loading...