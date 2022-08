E’ successo ad Alcamo, nel Trapanese

Resta senza acqua buona parte del centro storico di Alcamo, nel Trapanese. Il problema sarebbe stato causato dal malfunzionamento degli impianti di erogazione idrica. Ieri, in pratica, una buona parte del cuore della città che attendeva l’arrivo dell’acqua per riempire le cisterne usate come riserve idriche è rimasto a secco. Cosa che ha lasciato in tanti perplessi perché in realtà in un’altra parte limitrofa l’acqua è regolarmente arrivata. Sono piovute varie segnalazioni al Comune e si è scoperto l’inghippo.

Il malfunzionamento

In pratica, in seguito alle segnalazioni, è stato fatto un accertamento tecnico e si è riusciti a capire il motivo della mancata erogazione dell’acqua. In buona sostanza si erano bloccate le saracinesche delle condutture che portavano l’acqua nell’altra parte del centro storico, quindi vale a dire la zona di via Dante e quelle limitrofe, fino al confine con via fratelli Sant’Anna. Hanno invece regolarmente funzionato le saracinesche nell’altro versante, da via Fratelli Sant’Anna sino al resto della zona nord a ridosso di corso VI Aprile.

Il ripristino immediato

In meno di 24 ore il problema è stato risolto e questa mattina è stata garantita l’erogazione in quella parte di centro storico rimasta ieri secco, quindi parliamo delle vie Crispi, Ugo Foscolo, Amendola, Platania, Pia Opera Pastore, piazza Falcone e Borsellino, e le contrade Gammara, Vitusi e San Gaetano.

Da domani la ripartenza regolare delle turnazioni

A causa di questo intoppo è quindi slittato un turno. Da domani, 9 agosto, l’erogazione riprenderà regolarmente. Domani quindi sarà erogata l’acqua nelle zone del secondo turno (corso VI Aprile, le vie Vittorio Veneto, Jenner, Santoro, Monte Bonifato, per Monte Bonifato, Narici, senatore Parrino, Kennedy, Calabria e Sant’Anna bassa. Il 10 agosto acqua invece al terzo turno, e quindi Piano Santa Maria, vie Fusinato, Madonna del Riposo lato Ovest ed Est, Allegrezza, SS. Salvatore, Vittorio Veneto lato Est, Madonna del Riposo Alta, Marrocco, Cossentino e a Sant’Anna Alta.