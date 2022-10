Serie D, Subentra ad Alfio Torrisi

Il Trapani ha scelto il suo nuovo allenatore. È Alessandro Monticciolo, 46 anni di Massa Marittima. Dopo l’esonero di Alfio Torrisi reduce dal deludente pari sul neutro di San Cataldo contro il Canicattì, ecco il volto nuovo che guiderà il Trapani e che esordirà già domani, 19 ottobre nel turno infrasettimanale, contro la Vigor Lamezia al Provinciale nella settima giornata di andata del girone I del campionato di serie D. Avrà il compito di far risalire la china ad una squadra che in cinque partite ha vinto una sola volta e pareggiato 4 e che naviga, contrariamente alle ambizioni della società e dell’ambiente, a centro classifica.

Tra B e C da calciatore ed amuleto portafortuna

Monticciolo da calciatore ha vestito in serie B le maglie di Reggina, Cesena ed Avellino; in C di Ancona, Ascoli, Treviso, Lucchese, Gallipoli e Juve Stabia.

L’ex centrocampista è un esperto di spareggi promozione e con l’Ascoli ha vinto due campionati: uno con mister Pillon nell’indimenticato anno della cavalcata dalla serie C alla B e uno con la coppia di tecnici Marco Giampaolo e Massimo Silva quando, pur perdendo il doppio confronto nello spareggio contro il Torino, conquistò a tavolino il grande salto in Serie A. Alessandro Monticciolo, ha centrato anche altre due promozioni. Nei play off di serie C con la maglia dell’Ancona, ottenuta nella finale di Perugia ai supplementari proprio contro l’Ascoli e l’altra con la maglia del Treviso, sempre dalla Serie C1 alla B. Insomma un bell’amuleto portafortuna

Giulianova prima squadra da allenatore

Da allenatore è stato nel 2014 al suo debutto sulla panchina del Giulianova in serie D. Dopo la parentesi con la formazione Allievi del Grosseto, nel 2015/16 è stato collaboratore di Marco Giampaolo con la società dell’Empoli. Poi il passaggio nel 2017/18 in Sardegna con il San Teodoro e il ruolo di allenatore in seconda come vice di Vincenzo Vivarini all’Ascoli in Serie B nell’anno successivo. Nelle ultime tre stagioni ha diretto in serie D il Team Altamura per due stagioni e il Casarano.

Le doti umane

A Casarano nel 2021 ha notato vicino la sua macchina, un’auto con una valigia colma di gioielli per un valore totale di circa 50mila euro e non si è fatto problemi a portarla dai carabinieri.

Cristian Manco nuovo preparatore atletico

Monticciolo avrà come preparatore atletico Cristian Manco che ha lavorato con Brindisi, Gallipoli, Virtus Francavilla, Team Altamura, Casarano. Monticciolo dirige il primo allenamento. A seguire, alle 17, la conferenza stampa di presentazione presso la sala stampa Franco Auci dello stadio Provinciale.