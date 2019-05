In programma dal 12 al 16 giugno

Cibo, musica, cultura e sostenibilità sono le parole chiave del Fishtuna International Food Culture Festival, il festival del tonno alle Egadi in programma dal 12 al 16 giugno. Il festival del tonno ha in programma una serie di eventi come degustazioni e mostre fotografiche, talk show su alimentazione e sostenibilità, percorsi turistici in bici e molto altro. Fishtuna International Food Culture Festival è un evento di promozione del tonno e della tonnara a Favignana, come tratto distintivo della storia del territorio egadino.

Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di una tradizione, ma non ultima di una economia sociale che rischia di terminare inesorabilmente portando con se solo ricordi. A Favignana, Levanzo e Marettimo sarà una settimana all’insegna di eventi culturali e divulgativi, cooking show, laboratori didattici su alimentazione e sostenibilità, degustazioni con performance musicali ed artistiche e molto altro. Tra i tanti ospiti ci sarà anche Natala Giunta, tra gli chef più noti e rinomati della cucina italiana grazie alle sue ricette che rinnovano e reinterpretano la grande tradizione culinaria siciliana.

Per i partecipanti non mancheranno le degustazioni di prodotti locali e la riscoperta dei valori della sicurezza alimentare, della corretta alimentazione e della sostenibilità.

In questo contesto si inserisce il percorso di valorizzazione di una struttura storica dell’Isola di Favignana. Inattiva dal 2007 la Tonnara di Favignana ha finalmente aperto i battenti e calato le reti in mare. Il 7 maggio è stata decisa la riapertura nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale della Pesca presieduta dall’assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera.