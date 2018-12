grande festa in occasione dell'inaugurazione

Inaugurato ieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani, un nuovo ipermercato Interspar. E’ situato all’interno del centro commerciale Belicittà (in via caduti di Nassirya). Come già avvenuto per altri punti vendita in Sicilia, appartenenti alla grande famiglia Despar, anche questa apertura ha un forte valore simbolico.

I locali sono stati infatti sottratti alla mafia attraverso un sequestro e grazie ad una grande scommessa imprenditoriale, sono stati adesso restituiti alla collettività e alla pubblica fruizione. Oltre 1.800 metri quadrati di superficie che segnano il “ritorno alle buone tradizioni”, proprio come indica lo slogan dell’apertura.

“Una scelta di campo – spiega Gaetano Alioto, presidente della Alioto Spa – che dà un valore aggiunto alla spesa di tutti i giorni e prosegue il percorso di restituzione alla collettività dei beni sequestrati alle mafie e che troppo spesso non vengono sfruttati a dovere. Grazie alla partnership con la consortile Ergon stiamo portando avanti da un po’ di tempo a questa parte questo importantissimo processo di restituzione”.

All’inaugurazione erano presenti le cariche più importanti della società civile di Castelvetrano come segno di vicinanza a questa importante iniziativa. Anche la direttrice marketing di Ergon, Concetta Lo Magno, ha sottolineato l’importanza di questa nuova apertura che naturalmente diventa anche occasione di lavoro: “La famiglia Despar Sicilia, anche con le insegne Interspar ed Eurospar, continua a crescere in tutta l’isola. Il punto vendita inaugurato a Castelvetrano si aggiunge ad altri restituiti alla comunità e sottratti al controllo delle organizzazioni malavitose. E come ogni nuova apertura, è sempre una festa anche perché si creano nuovi posti di lavoro, nuove opportunità sul territorio, e poi c’è l’immancabile convenienza per i consumatori in quello che noi abbiamo definito il patto della spesa che si basa sul forte rapporto qualità-prezzo”.

Un’inaugurazione dunque dal forte valore etico e di grande importanza dal punto di vita sociale e che vede nel nuovo Interspar il luogo ideale dove esaltare la qualità dei prodotti e i servizi offerti, il tutto con la professionalità e la cortesia di dipendenti molto motivati.

Il nuovo punto vendita di Castelvetrano vanta al suo interno numerosi reparti con i più svariati servizi. Ai “classici” reparti gastronomia, pescheria, macelleria e salumeria si è aggiunto un corner natural dove poter trovare prodotti bio o senza glutine o lattosio.

Grande spazio è stato dedicato ai prodotti surgelati e all’enoteca, mentre per questo periodo dell’anno è stato creato un reparto apposito per tutti i prodotti natalizi, alimentari e non. L’inaugurazione è stata anche un’occasione di divertimento.

Durante il pomeriggio infatti, si sono esibiti i divertenti comici youtubers “I Sansoni” e a seguire si è svolto lo showcooking dello chef Natale Giunta che, direttamente da “La prova del cuoco”, ha presentato i suoi piatti utilizzando i prodotti a marchio Despar.