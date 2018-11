la manifestazione fino al 25 novembre

La prima edizione Parchi da Amare, l’evento di Torino che si svolgerà nel weekend, è la prima presenza ufficiale del Parco Nazionale di Pantelleria in un contesto di promozione del patrimonio paesaggistico italiano, esclusivamente dedicato all’ambiente. Obiettivo della Fiera (patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Rete Weec Italia, Regione Piemonte, Città di Torino, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte e Federparchi) è la condivisione e la diffusione dei valori ambientali, la promozione di un turismo consapevole, il rispetto per la natura nelle sue diverse forme e la valorizzazione di quanto ad essa collegato.

Organizzato da EXIBITO s.r.l. in collaborazione con AIAV a CNA Turismo e in partnership con Lingotto Fiere, Parchi da Amare ospita anche una serie di convegni tematici sull’ambiente oltre ad un contest fotografico che ha per tema la natura italiana rappresentata dalle aree protette e ad un corso per giornalisti a cura dell’Associazione Stampa Subalpina.

Il presidente del parco, Salvatore Gabriele, prenderà parte al convegno in programma domenica 25 novembre alle 14,30 dedicato al tema Cambiamenti climatici e natura: tutela, professionalità e procedure a cura di AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio. Pantelleria è presente con uno stand dedicato a promuovere gli itinerari dell’isola e a far conoscere le attività che si possono svolgere in ogni periodo dell’anno. Fra i suoi punti di forza c’è, infatti, la possibilità di fruire di una sola unica stagione per 365 giorni: clima e temperature consentono di poter uscire fuori gli schemi dai tradizionali calendari di viaggio. Enoturismo, trekking, termalismo, mountain bike, mare, archeologia sono i settori su cui l’Ente Parco, in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli operatori turistici dell’isola, sta tracciando i percorsi di valorizzazione delle risorse naturali, antropologiche e paesaggistiche; per dare un’esperienza turistica strutturata favorisce un approccio multisensoriale che avvicina alla natura in modo diversificato e interattivo, in un’ottica di turismo sostenibile ed ecocompatibile.