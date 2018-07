ricercato per aggressione e lesioni

Un 30enne romeno, Emanuel Joan Moisa è stato arrestato a Campobello di Mazara dai carabinieri perchè destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania. Il giovane era ricercato per aggressione e lesioni e per sfuggire all’arresto si era rifugiato in Italia, a Campobello di Mazara, dove lavorava come bracciante agricolo.

Viveva in abitazioni abbandonate nelle quali, per sfuggire ai controlli, trascorreva brevi periodi di latitanza. Dopo l’arresto è stato trasferito in carcere dove si trova a disposizione della Corte di Appello di Palermo.