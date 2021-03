Ai domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo (TP), con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, hanno tratto in arresto un quarantacinquenne, originario di Palermo ma domiciliato ad Alcamo, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato controllato nel centro della cittadina alcamese. L’atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. L’operazione ha permesso di rinvenire circa 13 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché l’occorrente per una serra “fai da te” in casa: vasi con terriccio, fertilizzanti e una lampada a raggi ultravioletti, tutto materiale potenzialmente utile per la produzione in proprio dello stupefacente.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e messo ai domiciliari. Nella giornata d’ieri si è svolta l’udienza di convalida all’esito della quale la competente Autorità Giudiziaria ha sottoposto il 45enne alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Alcamo.