riguarda l’assistenza a terra degli aerei civili

L’aeroporto di Trapani rinnova il certificato per l’assistenza a terra degli aerei civili e di aviazione generale. Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, ha ottenuto da parte di Enac il rinnovo del certificato di “Prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra”.

“Il rinnovo della certificazione Handling da parte di Enac all’aeroporto Vincenzo Florio – commenta il presidente di Airgest, Paolo Angius – è un ulteriore segnale dell’affidabilità amministrazione dell’azienda”. Airgest ha l’obbligo di richiedere la certificazione in qualità di gestore aeroportuale che svolge anche servizi di assistenza a terra. L’elenco dei servizi di assistenza a terra oggetto di certificazione sono quella amministrativa a terra e supervisione, ai passeggeri, assistenza bagagli, alle merci e alla posta, alle operazioni in pista, alla pulizia e servizi di scalo, il collegamento con i fornitori e gestione amministrativa per il servizio “catering”. La circolare prevede fasi di sorveglianza da parte di ENAC al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti.

Per il mantenimento della certificazione le società devono assicurare il mantenimento dei requisiti richiesti per tutto il periodo di validità dello stesso in termini di adeguatezza della struttura e dei mezzi a disposizione, procedure adottate e qualità dei servizi svolti, sicurezza delle operazioni e addestramento del personale e tutela ambientale.