I vigili del fuoco sono impegnati per l’opera di recupero di una persona deceduta all’interno di un’autovettura caduta in mare, presso il molo Ronciglio a Trapani. Le cause che hanno portato il mezzo a finire in acqua sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’intervento dei sommozzatori e il recupero della salma

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del comando dei vigili del fuoco di Trapani insieme ai sommozzatori del comando di Palermo. I nuclei specialistici si sono immediatamente immersi nello specchio d’acqua interessato e hanno provveduto al delicato recupero della salma rimasta intrappolata nell’abitacolo.

L’impiego dell’autogru per la rimozione del veicolo

Successivamente, le operazioni sono proseguite per la messa in sicurezza dell’area portuale. Il recupero dell’autovettura è avvenuto con l’autogru dei vigili del fuoco, che ha sollevato il mezzo dal fondale riportandolo sulla banchina per i successivi rilievi e accertamenti utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente.