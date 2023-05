I carabinieri riescono a recuperare il mezzo

Spettacolare inseguimento dei carabinieri nel Trapanese dove viene intercettata e fermata un’auto rubata. L’autore del furto già identificato, si sta provando a rintracciarlo per essere denunciato alla Procura. Nel frattempo il mezzo restituito al proprietario che se lo è visto soffiare da sotto il naso. Aveva lasciato l’auto accesa per un’incombenza di appena qualche minuto ma questa leggerezza gli è costata cara.

Le chiavi nel quadro

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Mazara del Vallo hanno recuperato, dopo un breve inseguimento, un’autovettura rubata. E’ accaduto a Campobello di Mazara. La vittima, verso le ore 15 di ieri, ha parcheggiato l’autovettura Opel Astra davanti la propria abitazione. Lo ha fatto lasciando le chiavi all’interno in quanto doveva solo fermarsi un attimo. Approfittando della circostanza uno straniero è salito a bordo del mezzo e si è dato alla fuga. Il proprietario però ha notato quanto stava accadendo ed ha subito contattato il 112 denunciando il furto.

Ricerche scattate immediatamente

La nota di ricerca veniva subito diramata alle pattuglie in zona che, in possesso dei dettagli forniti dalla vittima del furto, si mettevano sulle tracce del presunto autore del furto. L’auto veniva intercettata dai militari dell’Arma mentre sfrecciava sulla strada statale 115 in direzione Mazara del Vallo. Dopo aver fatto inversione di marcia e un breve inseguimento, i carabinieri recuperavano l’autovettura. Era stata abbandonata in mezzo alla carreggiata dall’extracomunitario che, vedendo la gazzella a sirene spiegate a pochi metri, lasciava il veicolo fuggendo a piedi tra le campagne.

Auto restituita e malvivente individuato

Il mezzo veniva infine riconsegnato al legittimo proprietario, che ringraziava i carabinieri per il tempestivo intervento. La celerità delle operazioni ha permesso il ritrovamento del veicolo. I militari sono già sulle tracce del presunto responsabile che verrà a breve denuncia alla Procura di Marsala.

Altre 10 denunce

L’attività rientra nell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio posti in essere dalla compagnia di Mazara del Vallo. Proprio in quest’ambito nel fine settimana appena trascorso sono scattate 10 denunce alla competente Procura della Repubblica di Marsala. I reati contestati sono furto di gasolio, rapina di un cellulare, evasione, guida senza patente, porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane.

