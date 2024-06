Incidente questa notte ad Alcamo marina dove un’auto è finita fuori strada andando a schiantarsi pericolosamente su un muretto. E’ successo poco dopo la mezzanotte in via Antiche fornaci.

Solo una l’auto coinvolta, stando ai primi accertamenti della polizia municipale. All’interno dell’abitacolo c’erano due giovani, uno di Alcamo e l’altro di Castellammare del Golfo. Solo uno dei due è rimasto lievemente ferito. Sul conducente avviate le verifiche per verificare se fosse al volante in stato di ebbrezza, il test è risultato negativo. La macchina ha finito la sua corsa contro un muretto rimanendo in bilico tra la strada e la spiaggia.

Incidente mortale sull’A18

Incidente mortale sulla A18, direzione Catania Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli una Skoda Octavia e una Hunday Kona.

A seguito dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale, è deceduto sul posto.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rilievo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 07.00 di questa mattina.

Sono intervenuti il personale della Sottosezione della polizia stradale di Giardini Naxos, unitamente al Comandante Giovanni Spadaro. personale dei vigili del fuoco di Acireale, del 118 e del consorzio autostradale. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti.

Fine settimana di tragedie della strada

un incidente stradale è avvenuto anche a Palermo la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

