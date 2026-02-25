I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni, originario di Palermo e residente a Menfi, con l’accusa di detenzione di arma e munizioni clandestine, oltre che di spendita e detenzione di denaro falso. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Petrosino con il supporto dei colleghi della stazione di Menfi.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di una truffa avvenuta a Petrosino durante la compravendita di una moto da cross. In quell’occasione, l’acquirente aveva pagato il veicolo con 5.500 euro in contanti, ma 5.100 euro, suddivisi in banconote da 100, sono risultati contraffatti. L’attività investigativa avviata nell’immediato ha permesso di individuare il presunto autore del raggiro nel comune dell’agrigentino.

Durante la perquisizione eseguita nell’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2.300 euro in banconote false da 100 euro. Oltre al denaro, i militari hanno sequestrato una pistola calibro 7.65 di fabbricazione artigianale completa di 16 proiettili.

In seguito all’udienza di convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto per il ventottenne la misura della custodia cautelare in carcere.