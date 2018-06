intervento del 118 per un uomo che necessita di cure immediate

Un barcone con 21 migranti è stato soccorso al largo di Pantelleria dalle motovedetta della Capitaneria di Porto. I migranti sono stati portati al porto di Pantelleria.

I militari hanno chiesto il supporto dei sanitari del 118 per un uomo che necessita di cure immediate.

Il rianimatore del 118 lo ha stabilizzato in banchina e l’ambulanza lo ha trasportato in ospedale. Adesso si dovrà trovare il posto per gli altri 20 migranti salvati.