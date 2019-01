Detenzione di hashish, in manette un nucleo familiare di 3 persone (FOTO)

Pensionati in piazza anche a Trapani, 'senza risposte, protesta ad oltranza'

Evasione dai domiciliari e custodia cautelare in carcere a seguito di un furto, 2 arresti a Trapani (FOTO)

17:57

"Posidonia non pericolosa", per l'Arpa non andava trasferita ma smaltita presso una discarica