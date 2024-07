Per Oriana Bertolino non c'è stato nulla da fare

E’ caduta con il quad in mare: è morta così una 31enne di Marsala a Malta. Il guidatore è riuscito a mettersi in salvo. Per Oriana Bertolino, 31 anni, di Marsala, non c’è stato nulla da fare.

E’ morta, ieri sera, sull’isola di Gozo, a Malta, precipitando in mare da una scogliera con un quad guidato da un altro marsalese (G.P. di 47 anni). La vittima era conosciuta per il suo impegno sportivo (pallavolo) e la sua carriera accademica, stava partecipando ad una escursione in gruppo per assistere al tramonto.

Le indagini della polizia maltese

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla scogliera lungo un lato della panoramica Wied il-Mielaħ, nota per il suo arco di roccia, vicino a Għarb. La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo. Pare per un problema allo sterzo. E questo gli avrebbe impedito di cambiare direzione. Inoltre, sembra che la guida del gruppo di escursionisti temesse di arrivare tardi e perdere il tramonto e induceva quindi tutti ad accelerare.

La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Il corpo della Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane è deceduta per le ferite riportate. L’uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all’ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta. Oriana Bertolino lavorava in un ambulatorio veterinario.

Giocatrice e allenatrice

Oriana Bertolino era una giocatrice e allenatrice di volley, molto conosciuta e apprezzata in ambito provinciale e regionale, ma con un passato agonistico anche fuori dalla Sicilia. Laureata in filosofia, oltre ad essere – come già accennato – amante degli animali, lavorava in uno ambulatorio veterinario cittadino, ma non tralasciava la passione per lo sport, vestendo la maglia della Sicilfert Marsala, e allenando le giovani del Marsala Volley Porject.