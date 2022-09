Il bosco Angimbè di nuovo divorato dalle fiamme, in fumo 50 ettari

Michele Giuliano di

18/09/2022

Il bosco Angimbè è stato di nuovo attaccato da un probabile raid piromane che ha divorato buona parte del suo polmone verde. L’area che si trova a Calatafimi, nel Trapanese, ha visto andare in fumo all’incirca una cinquantina di ettari secondo le prime approssimative stime. E’ stato necessario l’intervento aereo per potere riuscire a domare le fiamme in serata ed evitare danni ben peggiori.

Zona impervia

La parte del bosco andata a fuoco era una zona impervia, difficile da raggiungere con mezzi da terra. Ecco perché è stato necessario l’intervento di canadair ed elicotteri della forestale. Da terra invece vigili de fuoco, protezione civile, forestale e varie associazioni di protezione civile hanno fatto quel che potevano arginando l’avanzata del rogo. Duro il commento dell’associazione che da tempo realizza attività ambientali all’interno, l’associazione Bosco Angimbè: “Purtroppo adesso è il turno di Angimbè, che grande dolore, meritiamo di estinguerci, non abbiamo proprio capito nulla della vita”.

La devastazione del 2017

Già 5 anni fa bosco Angimbè subì una gravissima perdita con un incendio enorme che arrivò addirittura ad incenerire qualcosa come 80 ettari di superficie verde. In pratica parliamo di oltre un terzo della superficie totale. Fu un pesantissimo colpo sul piano naturalistico, un terribile sfregio di cui ancora oggi si paga dazio. Anche in quell’occasione si parlò di mano di piromani perché furono trovati diversi punti di innesco.

L’area naturalistica

Il bosco di Angimbè risulta essere una delle zone boschive della Sicilia occidentale meglio conservatosi fino ad oggi. Caratterizzato da un ottimo stato di biodiversità sia da un punto di vista floristico che faunistico, si estende per una superficie pari a circa 213 ettari ed è un Sic, un sito di importanza comunitaria, dato in gestione all’azienda foreste demaniali. All’interno del bosco di Angimbè sorge il centro didattico naturalistico. Qui sono custodite oltre 700 specie botaniche e svariati vertebrati, dagli anfibi ai mammiferi.