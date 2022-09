La Sicilia ancora devastata dagli incendi. Fiamme e paura anche a Catania. Un incendio sta interessando le aree ad ovest della pista di volo dell’aeroporto di Catania. Lo rende noto Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, sottolineando che il rogo “sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate.

Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull’orario del proprio volo”. Sono già stati dirottati su Palermo sei voli in arrivo.

Brucia un villaggio nel Catanese

Villaggio ionio località S.Francesco la Rena vasta zona interessata dall’incendio. Bruciano canneto, macchia mediterranea e sterpaglie vicinissime alle abitazioni. Sul posto presente un Canadair e 2 elicotteri della Forestale impegnati ad effettuare i vari lanci. Presente a supporto anche una squadra operativa del Comando di Palermo.

Per le opere di spegnimento e bonifica la squadra operativa del distaccamento di Palagonia e Maletto. Funzionario di turno presente a dirigere le operazioni. Presente anche Polizia Stradale, Personale Medico del 118 e Forestale. Intervento ancora in atto. Questo incendio, molto vasto, sta lambendo anche l’Oasi del Simeto.

Resort minacciato nel Ragusano

Anche un elicottero a supporto dello spegnimento dell’incendio alla riserva dell’Irminio nel Ragusano. Sul posto anche 4 squadre dei vigili del fuoco, personale della Forestale e della Protezione civile. Il rogo alimentato dal vento, ha interessato parte della riserva dell’Irminio minacciato un resort. L’incendio a un capannone a Donnalucata nello Sciclitano, è stato domato.

A fuoco un capannone

Due grossi incendi sono divampati alle prime luci dell’alba nel Ragusano. Le operazioni sono state rese difficili dal forte vento. In fiamme un capannone di un centro di condizionamento di prodotti ortofrutticoli a Donnalucata. Si tratta di una struttura/magazzino di cassette di materiale plastico, alle spalle di un capannone in cui vengono lavorati i prodotti. La seconda situazione critica riguarda la riserva naturale del fiume Irminio, territorio a confine tra Ragusa e Scicli, sul litorale. Un resort minacciato dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco.

Incendio Nel Trapanese

La sugherata del bosco di Angimbè a Calatafimi vittima ancora dei piromani. Un incendio di vaste proporzioni sta bruciando un altro dei polmoni verdi della provincia di Trapani. Il fronte del fuoco ha raggiunto e superato il chilometro devastando almeno 40 ettari di bosco, mentre la colonna di fumo ha raggiunto Alcamo.

Decine di incendi in Sicilia

Ieri decine di incendi in Sicilia. Interventi dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Complessivamente 27 con 13 nel palermitano.

Le fiamme sono divampate a Cadditi, Roxiura Caccamo (Pa), Petraro, Contessa Entellina (Pa), Salice Santa Cristina Gela (Pa), Quaranta, Bisacquino (Pa), Ponte del Casale, Corleone (Pa), Rossella, Piana degli Albanesi, (Pa), Passo del Bambino, Sclafani Bagni, (Pa), Monte San Calogero Varcoco, Termini Imerese (Pa), Valle di Rebuttone, Altofonte (Pa), Giardinello (Pa), Montagnola, Marineo (Pa), Contrada Feotto, Mezzojuso (Pa), Ducco a Piana degli Albanesi. Roghi anche nell’agrigentino, nel catanese e nell’ennese. Fiamme a Caltabellotta (Ag), Contrada Firrio, Grotte (Ag), Diga San Giovanni, Naro (Ag), Bertolino, Sciacca (Ag), Villaggio Ippocampo Di Mare, Catania (Ct), Calcinera, Linguaglossa (Ct), Murazzo Rotto, Randazzo (Ct), Contrada Acquavena, Mongiuffi Melia (Me), Contrada Spagnolo, Campofranco (Cl), Contrada Trabona, Caltanissetta (Cl).