Momenti di paura questa mattina a Monreale (Pa) per un’automobile andata completamente distrutta a causa di un incendio. L’episodio questa mattina lungo la Circonvallazione di Monreale, che poi diventa SS186. Sul posto vigili del fuoco di Palermo e Carabinieri della locale stazione.

Tanta paura per l’autista

Sono stati davvero momenti di grande apprensione per un uomo che ha visto la propria auto, una Lancia Ypsilon, andare distrutta dalle fiamme che si sono sprigionate dal vano motore. L’uomo stava transitando lungo la Circonvallazione di Monreale, all’altezza del bivio villa Caraolina, quando ha visto fuoriuscire delle fiamme e del fumo dalla porzione anteriore della vettura.

Illeso l’uomo alla guida

Ha fatto in tempo a uscire dall’abitacolo e l’auto è stata completamente divorata dall’incendio. Per estinguere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Monreale che hanno deviato il traffico veicolare. Per l’uomo nessuna conseguenza di rilievo oltre a un grande spavento.

Autocarro in fiamme a Palermo

Di tutt’altra origine un incendio a Palermo nei giorni scorsi. Intimidazione e fuoco a Palermo. Un autocarro di un’impresa edile è stato dato alle fiamme nel cuore di Partanna Mondello. Questa sono i vigili del fuoco sono intervenuti in massa per il rogo di un grosso mezzo dato alle fiamme in via Aiace. Secondo un copione ormai consolidato è stato preso di mira un mezzo di una ditta edile che stava eseguendo i lavori. Una intimidazione secondo gli inquirenti visto che il rogo sarebbe doloso come hanno accertato gli specialisti dei vigili del fuoco e gli uomini della scientifica della polizia. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile su quella che sembra un’estorsione. Si stanno cercando le telecamere della zona per cercare di verificare la presenza di qualcuno attorno al mezzo bruciato e risalire all’autore del gesto.