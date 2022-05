Intimidazione ad assessore di Rosolini, fiamme a cantiere della sua azienda

07/05/2022

Un incendio ha danneggiato il cantiere di un’impresa edile di proprietà dell’assessore comunale di Rosolini, Dino Gennaro. Il rogo si è scatenato all’interno del cimitero di Pozzallo, nel Ragusano, dove l’impresa ha assunto l’incarico per l’esecuzione di alcuni lavori. Ipotesi intimidazione E’ probabile che si tratta di un’azione dolosa, su cui sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Ragusa che, come spesso accade in questi casi, non escludono nessuna ipotesi. La tesi dell’intimidazione è presa in considerazione e qualora fosse vera questa tesi bisognerà accertarne la chiave di lettura, se, ad esempio, riconducibile ad una richiesta di estorsione da parte del racket. Le indagini Elementi che sono al vaglio degli inquirenti, i quali stanno verificando alcuni aspetti, a cominciare dalle telecamere di sicurezza. Contestualmente, a Rosolini, si è verificato un nuovo episodio di furto. Sia per quest’ultimo fatto e per l’intimidazione all’assessore è intervenuto il sindaco del Comune del Siracusano, Giovanni Spadola La solidarietà del sindaco di Rosolini Esprimo solidarietà e vicinanza ai due titolari delle rispettive attività per episodi che vanno condannati senza se e senza ma – dice il sindaco di Rosolini – Purtroppo – aggiunge Spadola – ci troviamo di fronte a carenze di uomini e donne delle forze dell’ordine per la prevenzione”. Carenza di forze dell’ordine La piccola stazione dei carabinieri non può certamente – dice il sindaco – fare miracoli e mi corre ringraziare gli sforzi compiuti dal comandante Murru e dai suoi uomini. Stesso discorso vale per la polizia municipale. Pochi uomini e mezzi per una città che ha un grosso territorio, se consideriamo anche le contrade”. Necessaria la videosorveglianza “Come amministrazione abbiamo presentato un progetto di 300 mila euro per potenziare la videosorveglianza con altre trenta telecamere. Capisco l’amarezza delle vittime perchè anch’io da imprenditore, in passato, ho subito dei furti in azienda, ma è tra le nostre priorità rendere la città più sicura. Invito, comunque, imprenditori e commercianti a non avere paura a denunciare episodi delinquenziali” conclude il sindaco.

