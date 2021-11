Il pugno di ferro della Cgil: “Presto anche uno sciopero”

Le Rsu Fim Cisl Palermo-Trapani dell’azienda Lima corporate spa di Calatafimi Segesta hanno proclamato una mobilitazione con il blocco dello straordinario e uno sciopero di 16 ore da programmare nelle prossime settimane dei 70 lavoratori. La decisione è giunta dopo il rifiuto, da parte della direzione aziendale, di versare ai dipendenti il premio di produzione per il 2021.

Presa di posizione inaspettata dell’azienda

“Dopo l’estenuante trattativa e i lunghi percorsi al fianco dell’azienda per superare il terribile momento in cui versa il Paese intero, non ci aspettavamo una presa di posizione così netta che, riteniamo, rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti finora per chiudere in positivo questo 2021”spiegano le Rsu Fim Cisl Palermo-Trapani. “Abbiamo messo in campo tutto l’impegno e il buon senso necessari a favorire la ripresa aziendale – spiegano i segretari generale e territoriale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile e Giuseppe Tarantino -, compreso la proposta di arrivare, per questo 2021, all’erogazione di una ‘una tantum’ rimandando al 2022 le trattative per gli integrativi aziendali”.

Azienda in salute

Secondo quanto risulta ai sindacati l’azienda sarebbe oltretutto in buona salute: “Quest’anno si prevede, per dichiarazione dell’azienda stessa, – aggiungono Nobile e Tarantino – di chiudere con un fatturato di circa 210/215 milioni, quasi 20 milioni in più rispetto all’anno precedente. Per questo non comprendiamo le ragioni dell’azienda a non voler impegnarsi con i lavoratori”.

Di cosa si occupa l’azienda

La Lima corporate opera in contrada Fegotto, nell’area industriale di Calatafimi. Parliamo di un’azienda che è una delle principali protagoniste del mercato ortopedico italiano. Costantemente orientata alla trasformazione dell’ortopedia attraverso piattaforme tecnologiche innovative, ideate per assistere chirurghi e pazienti nel raggiungimento di un approccio personalizzato alla chirurgia e all’orientamento intraoperatorio. Presente sul mercato da 70 anni, Lima Corporate opera nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi impiantabili sostitutive delle articolazioni ossee: anca, ginocchio, spalla e articolazioni minori.