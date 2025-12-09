I carabinieri del nucleo radiomobile di Marsala hanno arrestato un cittadino straniero, 21 anni e senza fissa dimora in Italia, accusato di rapina ai danni di una turista polacca. L’episodio si è consumato in pieno centro e ha visto il ruolo cruciale di un militare libero dal servizio.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando una donna polacca di 56 anni, che stava passeggiando per le vie del centro cittadino, è stata improvvisamente aggredita alle spalle. L’aggressore, con inaudita violenza, l’ha strattonata e scaraventata a terra per sottrarle il telefono cellulare, dileguandosi subito dopo.

La scena non è passata inosservata a un carabiniere della compagnia di Trapani, che si trovava in quel momento fuori servizio.

Il militare ha prestato i primi soccorsi alla vittima, visibilmente scossa, e ha dato l’allarme alla centrale operativa e ha inseguito il malvivente. Le indicazioni fornite in tempo reale dal collega “fuori servizio” sono state determinanti per gli equipaggi del Nucleo Radiomobile. Il tempestivo dispiegamento delle pattuglie ha permesso di rintracciare e bloccare il rapinatore in una zona poco distante.

L’uomo, dopo essere stato fermato, è stato tratto in arresto per il reato di rapina. Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto per il rapinatore la misura della custodia cautelare in carcere.