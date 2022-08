Nuova iniziativa a Castellammare del Golfo in memoria di Ciccio Caleca

Nasce nell’area attrezzata di via Fraginesi a Castellammare del Golfo un murale dedicato ad un a giovane vittima della strada. L’opera d’arte incastonata nella parete rocciosa è stata realizzata dall’artista Mikhail Albano ed inaugurata proprio nell’area che era stata oggetto di intervento di riqualificazione. Si tratta dell’ennesima iniziativa che stata portata avanti da amici e famigliari di Ciccio Caleca, il ragazzo morto due anni fa a causa di un tragico scontro a bordo della sua moto con un’auto a due passi da dove oggi è stato ricordato.

Il murale

Il murale rappresenta proprio Ciccio Caleca di spalle con la sua moto a braccia aperte con accanto un gruppo di amici abbracciati tra loro e in primo piano due braccia che si sorreggono a vicenda. A carattere cubitali la scritta “La vita è una gioia”. Quest’area attrezzata permette di poter ammirare un panorama mozzafiato. Qui, a pochi passi, sorge anche il santuario della Madonna della Scala. Un luogo che al ragazzo piaceva molto e che per questo aveva battezza ton il nome di “Posto più bello del mondo”. Poche settimane fa è stata installata una targa con questa frase e ancor prima era stato piantumato un albero.

La sorella: “Grazie a tutti”

La sorella di Ciccio, Roberta, ha voluto ringraziare tutti per questa ennesima iniziativa in ricordo del fratello: “A Ciccio, il nostro sole, la luce che ha illuminato le nostre vite e che continua a vivere dentro di noi. A te, fratello mio, regalo il mio tempo, la cosa più preziosa che ho. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, alle autorità e a tutte le associazioni che hanno creduto nel sogno di Ciccio. Grazie Don Giuseppe Grignano per averci tenuti per mano. Grazie a Mikhail Albano Artist per averci regalato l’emozione di ridisegnare le mani di Ciccio, le sue lentiggini, il colore dei suoi capelli. Grazie a tutti gli amici di Ciccio. Grazie a mamma e papà, per aver custodito il dolore disumano della morte di un figlio”.

Il terribile schianto

Francesco Caleca, per tutti affettuosamente chiamato Ciccio, è morto due anni fa all’età di 23 anni per un tragico incidente stradale. Era esattamente il 13 luglio quando il giovane, in sella alla sua moto, all’altezza del curvone di via Porta Fraginesi, si andò a scontrare frontalmente contro un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Fu un impatto violentissimo che non diede scampo al 23enne che perse la vita sul colpo.