Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Castellammare del Golfo, coordinato dalla Capitaneria di porto di Trapani, ha effettuato un controllo sul demanio marittimo in località Cala Bianca. L’operazione, che rientra nell’ambito delle attività estive Mare e laghi sicuri 2026, ha portato al sequestro di diverse attrezzature balneari posizionate senza autorizzazione e alla denuncia di una persona.

L’ispezione è scattata in seguito ad alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi al comando di Trapani. Durante la verifica lungo il litorale, i militari hanno riscontrato la presenza di ombrelloni, lettini e sedie posizionati stabilmente sulla spiaggia in violazione del Codice della navigazione e dell’ordinanza di sicurezza balneare vigente.

L’intervento ha permesso di liberare un’area di circa 75 metri quadrati. Le attrezzature sono state sequestrate e un residente della zona è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo.

Questo genere di controlli, fa sapere la Guardia costiera, proseguirà per tutto il resto della stagione estiva con pattugliamenti mirati nelle ore di maggior affluenza, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle occupazioni irregolari e garantire il libero accesso alla spiaggia.