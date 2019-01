L’amore, si sa. quando scappa scappa e non conosce luoghi e situazioni. Certo l’urgenza del sentimento doveva proprio essere tanta per indurre il consigliere comunale trapanese Massimo Toscano Pecorella, ieri sera, a chiedere la mano della sua amata durante il suo intervento in Consiglio comunale. Consapevole che la giovane.

Serena Romano, lo stava seguendo via streaming, ha voluto farle una sorpresa. “Vorrei portare a conoscenza di questo Consiglio – ha esordito dopo che il presidente Giuseppe Guaiana gli aveva accordato la parola – che. tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ci sarà un evento che ha come oggetto l’amore.

L’amore è un sentimento che trasforma, che rende il mondo più bello di quanto abbiamo sempre sognato – ha detto leggendo da un foglio – . lo ho avuto la fortuna di trovare la persona giusta e. quindi, approfitto di questa occasione per chiederle di sposarmi, con la speranza che lei accetti questo mio invito”. A quanto pare, la fidanzata ha detto “sì” e, quindi, via con l’happy handing! I giovani, si sa.

sono abitanti del web e si muovono nelle realtà virtuali con lo stesso agio – se non maggiore, a volte – di quello mostrato nelle vite reali. Una richiesta di matrimonio via streaming video, con tanto di colleghi consiglieri comunali “testimoni” qualificati, vuoi mettere? Una scelta ad effetto, una storia da raccontare, tra qualche anno, ai propri figli: “Sai come mi ha chiesto di sposarlo, tuo padre?” Sarà che ormai, complice anche certa TV. siamo abituati ai sentimenti messi in mostra, raccontati, vivisezionati al microscopio, spettacolarizzati e nessuno più si meraviglia.

Noi siamo all’antica, e lo confessiamo: avremmo preferito la cenetta intima, le rose, la musica romantica e un pizzico di”pudore” dei propri sentimenti. Non è moralismo ma attenta cura della parte più intima e bella di ciascuno di noi.